Администрация города Владимира через соцсети обратилась к автовладельцам.
Власти просят убрать...
Администрация города Владимира через соцсети обратилась к автовладельцам.
Власти просят убрать машины с улиц, где будет проводиться ночная уборка снега, чтобы не мешать работе спецтехники.
Сегодня, 22 ноября, с 20:00 и до 07.00 утра 23 ноября нужно убрать автомобили со следующих улиц:
ул. Девическая,
ул. 1-я Никольская,
ул. Чайковского,
ул. Разина,
ул. Добросельская,
ул. Комиссарова,
ул. Егорова,
ул. Соколова-Соколенка,
ул. Безыменского,
Ново-Ямской переулок.
Фото: vladimir-city.ru/