Администрация города Владимира через соцсети обратилась к автовладельцам. Власти просят убрать...

Администрация города Владимира через соцсети обратилась к автовладельцам.Власти просят убрать машины с улиц, где будет проводиться ночная уборка снега, чтобы не мешать работе спецтехники.Сегодня, 22 ноября, с 20:00 и до 07.00 утра 23 ноября нужно убрать автомобили со следующих улиц:ул. Девическая,ул. 1-я Никольская,ул. Чайковского,ул. Разина,ул. Добросельская,ул. Комиссарова,ул. Егорова,ул. Соколова-Соколенка,ул. Безыменского,Ново-Ямской переулок.Фото: vladimir-city.ru/