Он инициирован новым главой города Дмитрием Наумовым.

В официальной группе «Вконтакте» мэрия Владимира опрос по формату проведения новогодних праздников. Он новым главой города Дмитрием Наумовым.«В этом году по оформлению города Владимира принято решение, что к новогодним и Рождественским дням привычные локации города будут традиционно украшены уже имеющимся оборудованием, новые арт-объекты и украшения в этом году закупаться не будут. А каким должно быть празднование Нового Года на ваш взгляд?», - спросили власти у горожан.Ранее сообщалось, что судьбу