Актриса из Папиных дочек Дарья Мельникова появилась в центре обсуждения нового выпуска Судьбы человека с Борисом Корчевниковым.
Актриса из "Папиных дочек" Дарья Мельникова появилась в центре обсуждения нового выпуска "Судьбы человека" с Борисом Корчевниковым.
Гостем нового выпуска телепрограммы "Судьба человека" стал звезда
подростковых сериалов и любимец девушек Александр Головин. 15 лет назад после
выхода сериала "Кадетство" и "Папиных дочек" лицо актера
красовалось в каждом журнале. Интересно, что Александр снимался вместе с ведущим
программы Борисом Корчевниковым.
Воссоединение двух актеров в студии получилось по-настоящему теплым. Конечно,
Борис Корчевников и Александр Головин окунулись в воспоминания о прошедшем
времени, а ближе к концу разговора речь зашла и о других коллегах по молодежным
сериалам. В центре внимания оказалась "папина дочка" Дарья
Мельникова.
Оказалось, что Борис Корчевников был влюблен в девушку за ее искренность и
легкий характер. А вот сама Дарья "умирала от любви" к Александру
Головину. Тогда актер не воспринимал ее всерьез, но спустя годы осознал, кого
упустил. Так два восхищающихся героя проводили звезду "Папиных дочек"
на небеса, сделав из нее ангела, которого они прозевали.
"Как мы вместе упустили
Дашу, что она вышла замуж за Смольянинова?" — негодует Борис Корчевников.
Возможно, у героев
"треугольника" появится новый шанс на отношения с актрисой. Совсем
недавно стало известно о разводе актрисы "Папиных дочек", а затем и
об отъезде Артура Смольянинова из России. Брошенную с двумя детьми Дарью Мельникову
многие поддерживают в этот непростой период жизни.