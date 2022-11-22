Актриса из Папиных дочек Дарья Мельникова появилась в центре обсуждения нового выпуска Судьбы человека с Борисом Корчевниковым.

Актриса из "Папиных дочек" Дарья Мельникова появилась в центре обсуждения нового выпуска "Судьбы человека" с Борисом Корчевниковым.Гостем нового выпуска телепрограммы "Судьба человека" стал звездаподростковых сериалов и любимец девушек Александр Головин. 15 лет назад послевыхода сериала "Кадетство" и "Папиных дочек" лицо актеракрасовалось в каждом журнале. Интересно, что Александр снимался вместе с ведущимпрограммы Борисом Корчевниковым.Воссоединение двух актеров в студии получилось по-настоящему теплым. Конечно,Борис Корчевников и Александр Головин окунулись в воспоминания о прошедшемвремени, а ближе к концу разговора речь зашла и о других коллегах по молодежнымсериалам. В центре внимания оказалась "папина дочка" ДарьяМельникова.Оказалось, что Борис Корчевников был влюблен в девушку за ее искренность илегкий характер. А вот сама Дарья "умирала от любви" к АлександруГоловину. Тогда актер не воспринимал ее всерьез, но спустя годы осознал, когоупустил. Так два восхищающихся героя проводили звезду "Папиных дочек"на небеса, сделав из нее ангела, которого они прозевали."Как мы вместе упустилиДашу, что она вышла замуж за Смольянинова?" — негодует Борис Корчевников.Возможно, у героев"треугольника" появится новый шанс на отношения с актрисой. Совсемнедавно стало известно о разводе актрисы "Папиных дочек", а затем иоб отъезде Артура Смольянинова из России. Брошенную с двумя детьми Дарью Мельниковумногие поддерживают в этот непростой период жизни.