Вместо вечерних платьев и строгих костюмов - теплые пуховики. В ледовом дворце Владимир прошла...

Вместо вечерних платьев и строгих костюмов - теплые пуховики. В ледовом дворце "Владимир" прошла премьера спектакля "Смешные человечки" по рассказу Фёдора Достоевского. Проект организовало Театральное Товарищество "Завод". Подробности у Александры Лебедиковой.Рабочая одежда, опущенный взгляд, в руках - лопата. В таком образе актёр Александр Аладышев впервые появляется перед зрителями. Некоторые, действительно, поначалу посчитали его сотрудником ледового комплекса. И только после первых строк монолога зал обращает внимание на "сцену".Александр Аладышев: "Они считают меня теперь сумасшедшим. Знаете, это было бы повышением в чине, если бы они не считали меня смешным, как прежде”.Главный герой - наш современник. Человек, размышляющий о гуманности и милосердии в условиях жестокой реальности. В какой-то момент свет в зале гаснет, и вот он уже персонаж Достоевского из фантастического рассказа "Сон смешного человека".Александр Аладышев, актер, создатель театрального товарищества "Завод":- Мы текстом Достоевского говорим о нас нынешних и о том, какими мы можем быть. Причем мы можем быть прекрасными, а можем быть ужасными, и это зависит от нас.Главный герой намерен совершить самоубийство и уже купил револьвер. Во сне он переживает свою смерть и попадает на "другую Землю", в мир идеальных людей. Но приносит туда скверну и уничтожает гармонию. Увиденное делает его другим человеком.Андрей Жигур, режиссер:- Смешные мы в том, что мы часто расстраиваемся из-за мелочей и не замечаем большого. И теряем ту гармонию, которую в нас, в маленьких смешных человечков кто-то вкладывает. Так вот наш спектакль о том, что в каждом этот огонечек, это зернышко смешного человечка, оно сохраняется.Место проведения спектакля выбрано неслучайно. Лед - один из главных образов. Это метафора человеческой хрупкости и уязвимости, изменчивости состояний. На нем выступает пластическая группа из 12 человек. По словам её участников - это студентки владимирского колледжа культуры - главная сложность здесь - не танцевать.Свистунова Анна, танцор:- Нет заученной хореографии, ничего не разложено по музыке, по битам, по четвертям, то есть через пластику, без танца передать состояние. Мы такого еще не делали.Особое внимание уделено и звуковому оформлению. В спектакле задействован хор Спасо-Евфимиева монастыря."Смешные человечки" - это третий проект, созданный театральным товариществом "Завод". Результатом работы коллектив остался доволен.Пахомов Антон, руководитель хора Спасо-Евфимиева монастыря:- Были какие-то моменты, но это наши уже профессиональные, которые, может быть, где-то не получились технически. Наверное, не всегда было слышно. А так, мне кажется, что все удалось. Мы получаем реальное удовольствие и сейчас как-то уже привыкли что ли к холоду, поэтому не сильно замерзли.Среди тех, кто оценил постановку, не только владимирские зрители, но и гости из столицы.Янис Политов, актер, режиссер:- Мы приехали из Москвы, ехали по пробкам, но не зря ехали. Я получил огромное удовольствие. Вот мы приехали с Владимиром Григорьевичем Байчером, здесь представлен Центр Михаила Чехова. Я хотел бы сказать, чтобы все обязательно приводили сюда своих детей. Когда ты ребенок, у тебя твой мозг, твоя "флешка" особо не забита никакой ерундой, ты должен посмотреть вот эту красоту, понять, как оно может быть, и вот это пронести через всю свою жизнь.Останавливаться на достигнутом команда Театрального Товарищества "Завод" не собирается. В планах - поиск новых историй и площадок, однако подробности пока держат в секрете.Александра Лебедикова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”