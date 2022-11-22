Принц Гарри и Меган Маркл будут награждены за демарш против королевской семьи Британии.

Принц Гарри и Меган Маркл будут награждены за демарш против королевской семьи Британии.Принц Гарри и известная американская актриса Меган Маркл поженились в 2018 году, а уже через два года полностью отказались от обязанностей и привилегий членов королевской семьи Британии, переехав с Туманного Альбиона в США. Герцог и герцогиня Сассекские так и могли бы жить тихой размеренной жизнью, воспитывая своих наследников, если бы бунтарское мышление не привело их к грандиозному скандалу.Год назад они стали гостями популярнейшей американской телеведущей Опре Уинфри и в эфире ее шоу раскрыли всю правду о королевской семье Британии, представив широкой публике сенсационные подробности и все грязное белье Букингемского дворца. Выходка монархов ударила по их отношениям с очень консервативной королевой Елизаветой II, которая и так не питала любви к супруге своего внука.Потепления не случилось даже после ее смерти. Напротив, унаследовавший британскую корону король Карл III потребовал от своего сына явиться на похороны главы государства без жен, но он не послушался дряхлого старика. В прощальной церемонии участвовали и принц Гарри, и Маган Маркал.Траур в Британии закончился, и монархам припомнили их демарш против Короны. Предавших семью принца Гарри и Меган Маркл вновь макнули в сволочной помет грандиозного скандала. Правда, история приобрела новый поворот. Пару решили героизировать.Как сообщает британский таблоид Daily Express, герцог и герцогиня Сассекские будут представлены к премии имени Роберта Кеннеди, брата экс-президента США. К слову, инициативу поддержала глава фонда Керри Кеннеди."Они все равно сделали это, потому что считали, что не смогут жить с собой, если не будут подвергать сомнению этот авторитет [королевской семьи]", – заявила племянница экс-главы США.Впрочем, принцу Гарри и Маган Маркал сейчас не до наград – им бы собственную семью сохранить. По данным , сын Карла III предложил своей супруге развестись.