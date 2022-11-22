Супруга Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева, кажется, устала от слухов. Она решила высказаться о своем браке.

Супруга Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева, кажется, устала от слухов. Она решила высказаться о своем браке.Два года назад Павла Волю заподозрили в измене. Тогда в Сеть просочились снимки, которые якобы свидетельствуют о том, что резидент Comedy Club провел время с девушками-эскортницами. После этого комику пришлось публично комментировать домыслы общественности. В юмористическом шоу он опровергнул сплетни, выступив с монологом.Но после того о проблемах в браке Воли и Утяшевой публика не перестала говорить. Некоторые до сих пор убеждены, что семейное счастье и идиллию комик и гимнастка лишь изображают публике, хотя сами находятся в шаге от развода. Это предположение злопыхатели стараются подкреплять различными сомнительными доказательствами, перечислять которые лишний раз нет никакого смысла.В своем телеграм-канале Ляйсан решила поставить точку в вопросе развода с Павлом. Она написала, что если человек настроен видеть плохое во всем, то "он не способен поверить в счастье и любовь других". Гимнастка в очередной раз заявила: в ее браке все хорошо.Ранее Ляйсан Утяшеву увидели в ЗАГСе с молодым красавцем. Супруга Павла Воли сама поделилась видеозаписью оттуда. Слова гимнастки "Дни.ру".