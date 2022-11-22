Для обновленных участков специалисты выбирают деревья возрастом от двух до пяти лет. Их высота варьируется от 0,8 до трех метров.

Для обновленных участков специалисты выбирают деревья возрастом от двух до пяти лет. Их высота варьируется от 0,8 до трех метров.В Москве продолжается развитие сферы здравоохранения. Сегодня в российской столице активно строятся новые и капитально ремонтируются действующие медицинские учреждения. Больницы города снабжаются самым современным, в том числе, цифровым оборудованием, а поликлиники приводят в соответствие с единым стандартом по уровню доступности, комфорта и технической оснащенности.На завершающем этапе строительства или обновления проводится благоустройство территорий. Специалисты в рамках озеленения высаживают около поклонник деревья, кустарники и цветники, а также кладут газон. Для удобства посетителей во дворах лечебных учреждений устанавливают скамейки и меняют осветительные приборы.Так, в рамках благоустройство территорий поликлиник специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, а также порядка 15 тысяч цветов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что в 2022 году под благоустройство попали территории 66 столичных поликлиник. Он также объяснил, какую роль играют растения для города и экологии."Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро– и морозоустойчивы", – отметил чиновник.К слову, для обновленных участков специалисты выбирают деревья возрастом от двух до пяти лет. Их высота варьируется от 0,8 до трех метров. Как правило, около поликлиник высаживают липы, клены, рябины, вязы, а также декоративные плодовые деревья. Среди кустарников предпочтение отдают боярышнику, кизильнику, сирени и ирге.Так, около детских поликлиник в 2022 году появилось почти 630 деревьев и около 4 тысяч кустарников, рядом со взрослыми медцентрами – 520 деревьев и около 5,7 тысяч кустарников, а на территории лечебных центров смешанного типа высадили 14 деревьев и 66 кустарников.