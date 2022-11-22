Месячник «Внимание, переезд!» завершился на ГЖД

С 21 октября по 21 ноября на всей сети железных дорог России проводился месячник «Внимание, переезд!». Как сообщает пресс-служба ГЖД, за время акции железнодорожники вместе с представителями ГИБДД провели около 200 рейдов и проинструктировали больше 12 тысяч автомобилистов.Акция проводится для предупреждения нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах, которые становятся причинами ДТП. Как правило, водители игнорируют запрещающие сигналы переездной сигнализации, при приближении к переезду не соблюдают требования знака «Стоп» и объезжают опускающийся шлагбаум.Только за время рейдов к административной ответственности привлекли шесть водителей-нарушителей.Также сотрудники ГЖД посетили больше 70 автопредприятий, автошколы, провели беседы и инструктажи с водителями частного и общественного транспорта, а также распространяли листовки с напоминанием правил проезда через железнодорожные переезды.