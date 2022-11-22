Более чем на три четверти завершилась облицовка метромоста через реку Ликову. Транспортный объект свяжет две новые станции Солнцевской линии – Пыхтино и Внуково.

Более чем на три четверти завершилась облицовка метромоста через реку Ликову. Транспортный объект свяжет две новые станции Солнцевской линии – "Пыхтино" и "Внуково".Облицовка осуществляется ламелями – жалюзийными экранами, которые будут защищать метромост от атмосферных воздействий. Также материл выполняет декоративную функцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.Кроме того, подходит к концу монтаж металлоконструкций кровли. Монолитные работы полностью завершены, уточнил заммэра.Сооружение станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста. Объект примыкает к строящейся станции "Пыхтино", где в настоящее время монтируют инженерные системы и продолжается архитектурная отделка пассажирской и технической зон.Дизайн "Пыхтино" посвящен авиационной тематике. Конструкции на потолке станции будут напоминать турбины самолета. Одну из стен украсят изображениями воздушных судов СССР.Открытие "Пыхтино" и "Внуково" запланировано на 2023 год. Станции улучшат транспортное обслуживание многих районов Троицкого и Новомосковского административных округов.Решение о продлении Солнцевской линии до "Внуково" принято в 2017 году. Строительство метромоста через Ликову станет финальным этапом возведения участка.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сеть столичной подземки за последние 11 лет . Возведено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два центральных диаметра.В ближайшие годы построят Троицкую линию до одноименного городского округа в Новой Москве, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. Метро дойдет до районов Северный и Гольяново.На Люблинско-Дмитровской линии появится станция "Южный порт", на Кольцевой – "Суворовская" с переходом на "Достоевскую". В ближайшие годы 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро.Крупнейшим проектом метростроения в Москве является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты. Продолжаются работы на восточном участке. Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 15-20 минут, создаст новые маршруты передвижения. Строительство завершится к началу 2023 года.