Евгений Миронов откровенно рассказал о непростой жизни.

Евгений Миронов откровенно рассказал о непростой жизни.Актер добился настоящего успеха на творческом поприще. Его знают и любят миллионы россиян, а в его копилке есть награды с премий "Ника", ТЭФИ и "Золотой орел". Прелесть в востребованности заключается в том, что, благодаря хорошим гонорарам, можно позволить себе беззаботное существование. Однако в жизни Евгения Миронова было время, когда он едва сводил концы с концами.Артист всегда был увлечен своим делом, причем настолько, что время от времени даже не замечал, что происходит вокруг него. А окружила его в 90-е настоящая бедность. Исполнитель ролей в театре и кино вспоминает, как он с матерью и сестрой буквально прозябал в нищите, но его это не заботило – уж слишком сильно он был погружен в творчество.А мама в это время находила разные способы, чтобы прокормить своих отпрысков."Собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты", – вспомнил Евгений Миронов.Что уж говорить, артист вместе со своей семье, можно сказать, начал побираться: с подачи доброго Олега Табакова семье будущей звезды стали высылать посылки с макаронами и консервами.Несмотря на все сложности того периода, Евгений Миронов вспоминает его с особым трепетом, ведь тогда его карьера только-только начиналась: первые роли, первые победы на фестивали – и все это на фоне поддержки мамы и сестры.