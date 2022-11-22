Многоэтажка площадью порядка 22 тысяч квадратных метров рассчитана на 234 квартиры.
Многоэтажка площадью порядка 22 тысяч квадратных метров рассчитана на 234 квартиры.
Власти российской столицы продолжают реализовывать масштабную программу реновации, которую в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Проект позволяет горожанам обменять свою квартиру в старом доме на жилплощадь в новостройке, получив при этом дополнительные бонусы.
Очередной жилой дом по программе реновации построят в районе Царицыно, на Севанской улице (владение №60). Будущие жители получат возможность отдыхать в зеленых зонах, расположенных неподалеку, это Аршиновский парк и парк "Сосенки". Многоэтажка площадью порядка 22 тысяч квадратных метров рассчитана на 234 квартиры.
Их получат переселенные жители района Царицыно. Сам дом будет состоять из одно– и двухсекционного корпусов. Комитет государственного строительного надзора города Москвы уже выдал разрешение на строительство. Об этом рассказал руководитель ведомства Игорь Войстратенко.
"Дом будет состоять из двух корпусов: односекционного и двухсекционного. Их общая площадь оставит около 22 тысяч квадратных метров. Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство и может начинать работы", – отметил глава Мосгосстройнадзора.
Фасад дома с теплоизоляционной системой облицуют бетонной плиткой и керамогранитом. С внешней стороны здания установят корзины для кондиционеров. Лоджии застеклят. Вестибюли подъездов будут оборудованы комнатами для консьержей, а также колясочными.
На первых этажах новостройки расположатся объекты социально-бытовой сферы и необходимая инфраструктура: аптеки, кафе, магазины и единая диспетчерская служба. В доме будут установлены современные системы оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация, а также система охраны и видеонаблюдения.
В жилой части обустроят 234 квартиры с поной внутренней отделкой, соответствующей стандартам реновации. проект строительства предусматривает создание безбарьерной среды, к которой относятся широкие пешеходные дорожки, тактильная плитка, а также входные группы, установленные на одном на уровне с землей.
Игорь Войстратенко подчеркнул, что рядом с будущим жилым домом расположены не только две зеленые зоны, но и несколько школ и детских садов. Кроме того, во дворе будет проведено благоустройство. Там посадят деревья, кустарники, цветы, а также положат газон. На территории установят детскую и спортивную площадки.