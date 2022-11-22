Низкие ставки позволяют застройщикам завышать цены.

Низкие ставки позволяют застройщикам завышать цены.Центробанк последние месяцы регулярно заявляет о необходимости ограничить ипотечные программы с минимальными ставками, приближающимися к 0. Разбираемся, почему госрегулятору не нравится самая востребованная у покупателей ипотека.Во-первых, низкие ставки позволяют строительным компаниям значительно увеличивать стоимость жилья в своих проектах – на 20% и более. Покупатели же, довольные размером ежемесячных выплат по льготной ипотеке, зачастую не понимают, что переплачивают.Во-вторых, завышенный ценник на квартиры создаст проблемы в будущем, когда резкий рост цен на жилищном рынке прекратится. Собственники купленного сейчас жилья не смогут его продать даже по изначальной цене. Это, с одной стороны, приведет к снижению спроса на рынке новостроек, с другой – к затовариванию рынка аренды.Квартира, которую заемщик передает в залог банку при оформлении ипотеки, также оказывается с завышенной ценой. Такое жилье не компенсирует стоимость кредита, если заемщик не сможет больше его обслуживать, что создает риски для самого банка.Озвученные проблемы, по мнению Центробанка, могут привести к появлению "пузыря" на рынке.По прогнозам аналитиков рынка, ипотечные ограничения приведут к резкому падению спроса на жилье – на 40-50%. С начала года покупатели оформили льготной ипотеки почти на 901 млрд рублей, что говорит об актуальности данной программы.