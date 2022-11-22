По ранее действовавшему закону он заканчивался в начале января. И тогда в середине зимы и в разгар...
По ранее действовавшему закону он заканчивался в начале января. И тогда в середине зимы и в разгар отопительного сезона многоквартирные дома могли остаться вообще без УК.
А ведь без лицензии нельзя даже организовывать работу аварийно-диспетчерских служб. Во время отопительного сезона это крайне опасно, указывали эксперты.
В результате срок действия лицензий продлен до июня 2023 года. За изменение закона проголосовала Госдума и новый закон уже подписал Президент России Владимир Путин.
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