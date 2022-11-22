Не секрет, что когда женщина любит, она способна простить мужчине все, лишь бы он остался.

Не секрет, что когда женщина любит, она способна простить мужчине все, лишь бы он остался.Российская певица Анна Седокова пытается постоянно мелькать в информационном пространстве, напоминая о себе. Однако способов привлечь к себе внимание немного – раздеться, поскандалить или спеть что-то новое. При этом нового всегда не хватает, поэтому Анна Седокова решила перепеть старую песню.Певица представила "ремейк" старого хита группы "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый". В нулевые эта песня имела бешеную популярность, но сейчас его вряд ли можно реанимировать и повторить успех, считает музыкальный критик Алексей Остудин. По его словам, все хорошо вовремя и к месту, пишет PopCornNews.Тем не менее, Седокова попыталась тряхнуть стариной. В своем аккаунте она опубликовала видео, на кадрах которого предстала в ужасающем виде – с размазанной по лицу тушью и грустным видом. Создавалось впечатление, будто Седокова проревела всю ночь напролет. Однако это был только сценический образ. На кадрах певица умоляет мужчину вернуться и остаться с ней. При этом она согласна терпеть лишения и боль.Напомним, в 2003 году песня группы "ВИА Гра" была награждена многократно, причем не только в России, но и за рубежом. А видео на данную композицию стало клипом десятилетия по версии RU.TV. С тех пор прошло 20 лет."Все песни хороши ко времени. Просто Анна постоянно пыталась о себе напомнить, но ни к какому успеху это не приводило", – заявил Остудин.Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Анна Седокова якобы разругалась с мужем, который сейчас живет от нее отдельно.