С 21 сентября по середину ноября из-за низкого спроса элитное жилье потеряло в цене 43%.

С 21 сентября по середину ноября из-за низкого спроса элитное жилье потеряло в цене 43%.Российский рынок недвижимости постепенно восстанавливается от последствий пандемии короновируса и мировой экономической нестабильности. Постепенно цены идут вниз, радуя потенциальных покупателей. Однако в Москве одна категория жилья достигла рекордного уровня по размеру скидок.В столице можно приобрести элитную недвижимость с дисконтом 25%. Если же речь идет об аренде жилья, то сторговаться можно до всех 40%. Представители риэлтерских компаний отметили низкий спрос на квартиры премиум-класса.Они перестали пользоваться популярностью с началом частичной мобилизации, а уже к середине текущего месяца спрос рухнул почти вдвое. Эксперты по недвижимости подчеркнули, что в Москве наблюдается одинаковая ситуация как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья.С 21 сентября по середину ноября из-за низкого спроса элитное жилье потеряло в цене 43%. Меж тем, если сравнивать с данными аналогичного прошлогоднего периода, то стоимость все же повысилась на 7,5%. Однако данные показатели эксперты считают минимальными, потому что обычно ежегодный рост находится на уровне 18-25%.Девелоперам сегодня приходится вести борьбу за каждого клиента. По словам экспертов, они предлагают рекордные скидки на недвижимость за последние пять, а то и семь лет.