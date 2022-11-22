Госкорпорация Росатом строит несколько атомных станций малой мощности (АСММ). Об этом в рамках форума Атомэкспо-2022 в Сочи рассказал президент Русатом Оверсиз Евгений Пакерманов.

Госкорпорация "Росатом" строит несколько атомных станций малой мощности (АСММ). Об этом в рамках форума "Атомэкспо-2022" в Сочи рассказал президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.Среди имеющихся технологий Пакерманов выделил линейку плавучих АЭС, атомные станции малой мощности, реактор "БРЕСТ-300". Также Пакерманов отметил реакторы "Шельф" мощностью 10 МВ. Они проектируются в Курчатовском институте и призваны обеспечить энергией удаленные территории."Росатом" строит в Якутии первую в мире наземную АСММ. Применяются реакторные установки "РИТМ-200Н". Установленная электрическая мощность – до 10 МВт. По словам Пакерманова, в скором времени ожидается получение лицензии на размещение.Проект наземного применения "РИТМ-200" должен стать коммерчески успешным, отметил президент "Русатом Оверсиз". Интерес к атомным станциям малой мощности растет во всем мире, подчеркнул он."Ни один из уважающих себя участников атомного рынка не может игнорировать АСММ", – заявил Пакерманов.На сегодняшний день в мире насчитывается около 50 проектов атомных станций малой мощности, но большая часть из них находится на этапе разработке. В стадии реализации четыре проекта, в том числе в России.В форуме "Атомэкспо-2022" принимают участие ведущие эксперты из более чем 50 стран. Они обсуждают роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки и достижении целей устойчивого развития ООН.