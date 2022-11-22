С вечера 21 по ночь 22 ноября правоохранительные органы провели рейд по торговым точкам общепита города Владимир, сообщает пресс-служба мэрии. В список попали разнообразные «буфеты»,«бары»,

С вечера 21 по ночь 22 ноября правоохранительные органы провели рейд по торговым точкам общепита города Владимир, сообщает пресс-служба мэрии. В список попали разнообразные «буфеты»,«бары», «закусочные», расположенные, как правило, в жилых домах. Продажа алкоголя в них запрещена, но это редко останавливает сотрудников заведений. Возле них нередки шумные пьяные сборища, драки, грязь и антисанитария. Власти отреагировали