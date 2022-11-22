Ситуация рассмотрена на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению...

"Ситуация рассмотрена на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации района, Фоминой С.В. объявлен выговор", - пояснила врио главы Суздальского района Татьяна Срибная.Напомним, что ранее председатель комитета района по управлению имуществом и землеустройству Фомина назвала «гавканьем» выступления жителей посёлка Сокол против размещения нового кладбища буквально перед окнами их домов.Жители были глубоко оскорблены, скандал быстро разошелся по социальным сетям и вышел на федеральный уровень.Скорее всего, точка в этом деле еще не поставлена. Дело в том, что врио главы Суздальского района Татьяна Срибная также отметила, что "размещение кладбища соответствует всем предусмотренным действующим законодательством требованиям, необходимые экспертизы получены" и "оснований для отмены организации кладбища в указанном месте нет".Фото https://www.pxfuel.com/Видео ВК Подслушано во Владимире