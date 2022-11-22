Для общения пределов нет. В этом убедились воспитанники школы-интерната для глухих и слабо слышащих...

Для общения пределов нет. В этом убедились воспитанники школы-интерната для глухих и слабо слышащих детей из Коврова. Преподаватели учебного центра "Языки без границ" пригласили ребят в Петербург для участия в проекте "Многоголосье тишины". Это профориентационная программа, где с помощью экскурсий по знаменитым музеям города дети ближе познакомились с культурной столицей и профессией гида.- Действительно, таких гидов нигде нет, вы - самые лучшие.Такие эмоции у ребят из школы-интерната для слабослышащих детей вызвали три экскурсионных дня в Петербурге. Здесь ребята смогли узнать больше о профессиях в сфере культуры и искусства, а также перенять опыт работы гидов, которые используют язык жестов. Ангелина в Санкт-Петербурге впервые, Даша была здесь на соревнованиях по гимнастике. Девчонки говорят, что решились на поездку сразу же, потому что это безумно красивый город.Дарья Баранова, участница программы «Многоголосье тишины»:- Я согласилась, потому что здесь такая же интересная история, красивый город, очень много музеев, поэтому я согласилась.Руководитель учебного центра подчеркивает, что приглашенные лекторы - тоже представители сообщества глухих людей, и это убирает какие-либо барьеры в общении между ними и школьниками.Сергей Кречетов, руководитель учебного центра «Языки без границ»:- Так же, как и русская речь, русский жестовый язык может быть нечетким, тихим. Как раз на этой лекции мы рассказываем о том, что и жесты должны быть яркими, и построение фраз должно быть интересным.Проект "Многоголосье тишины" реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Поэтому программа для детей была насыщена не только лекциями, но и разнообразными квестами. Русский музей, Исаакиевский собор и Центральный военно-морской музей - это самые интересные, по словам школьников, места, которые они успели посетить за три дня программы. Учителя школы отмечают большой интерес ребят к лекциям, и здесь снова важную роль сыграл язык общения.Николай Ефутин, заместитель руководителя образовательного центра «Языки без границ»:- Они все время смотрели на экскурсовода. Если на обычной экскурсии они постоянно отвлекаются, болтают, в телефонах могут сидеть, то здесь они просто смотрели и слушали.Это подтверждают и дети. Раньше они посещали экскурсии только с говорящим гидом и упускали много информации.Ангелина Максимовская, участница проекта «Многоголосье тишины»:- Ну, бывало, что услышу что-то не до конца или смотрю на переводчика. Не всегда было все правильно.Всего в проекте приняли участие шестьдесят ребят из пяти школ-интернатов Тульской, Владимирской, Ярославской и Псковской областей. Преподаватели "Языков без границ" уверены: дети овладели полезными знаниями, чтобы выбрать свою будущую профессию, и, глядя на экспертов проекта, они обязательно скажут себе: "Я тоже так смогу!"Ольга Яцык. «Вести-Владимир»