Юлия Савичева каблуком рассекла голову гитаристу во время выступления, Певица Юлия Савичева рассказала, как пробила каблуком голову своему гитаристу, Юлия Савичева разбила музыканту голову туфлей на концерте, Певица Юлия Савичева заявила, что разбила голову своему гитаристу каблуком – такие шокирующие заголовки появились в Сети. Юлия Савичева наконец-то рассказала всю правду о ЧП,

"Юлия Савичева каблуком рассекла голову гитаристу во время выступления", "Певица Юлия Савичева рассказала, как пробила каблуком голову своему гитаристу", "Юлия Савичева разбила музыканту голову туфлей на концерте", "Певица Юлия Савичева заявила, что разбила голову своему гитаристу каблуком" – такие шокирующие заголовки появились в Сети. Юлия Савичева наконец-то рассказала всю правду о ЧП,15-сантиметровый каблук угодил прямо в голову музыканту. "Я была сама в шоке после того, как вышла с концерта. Помощница сказала мне спокойным голосом, мол, Юлия, ты разбила голову Саше, у него три песни текла кровь. Я ничего вообще не видела! Думала все нормально. Больше всего меня поразило то, что он не остановился и продолжал играть!" – рассказывала на выходе с концерта певица.Теперь же она поделилась подробностями. "Я экстремальная женщина, часто кидаю туфли на сцене – душа просит рока! – эмоционально прокомментировала певицана живом концерте в студии "Авторадио". – Помню, что в прошлые годы вообще в зал тамбурин бросала. Вы можете себе это представить? Слава богу, обошлось. Как я могла себе это позволять, я не знаю. Главное, пострадавших не было. Первый раз такое произошло за все мои 20 лет на сцене, когда Саше просто в темечко прилетел каблук".Кстати, сама певица тоже недавно получила травму. Сейчас она принимает участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам Pro-Am, где соревнуются непрофессионалы в паре с профессионалами. 4 декабря вместе с чемпионом мира по спортивным танцам Артемием Каташинским она станцует в своем первом конкурсе. "Плечо с непривычки слегка подвылетело. Все-таки, 16 лет прошло после серьезных занятий Ведь я с детства около 8 лет занималась бальными танцами и всегда мечтала это возобновить", – заявила певица ведущим шоу "Мурзилки Live".