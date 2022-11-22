Свою идею команда Института архитектуры защитила на пятом молодежном форуме Наследие. В стенах...

Свою идею команда Института архитектуры защитила на пятом молодежном форуме "Наследие".В стенах усадьбы "Красная горка" в советское время размещались разные организации: от коммуны "Альтруист" до военного госпиталя. Студенты предложили сохранить архитектурный облик здания в первоначальном виде и создать музей Уваровых и Археологический центр, обеспечив доступ к усадьбе для всех: от туристов до ремесленников.Надеемся, что проект встретит отклик у инвесторов и будет реализован.