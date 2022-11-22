Времена непростые. Некоторые жители города выражали мнение, что в этом году лучше воздержаться от широких праздничных гуляний. В начале недели в мэрии сообщали, что думают над форматом, в

Времена непростые. Некоторые жители города выражали мнение, что в этом году лучше воздержаться от широких праздничных гуляний. В начале недели в мэрии сообщали, что думают над форматом, в котором горожанам удобнее будет выразить своё мнение. Однако остановились в итоге на опросе, его проводят на официальной странице администрации Владимира в одной из популярных соцсетей. Жителям предлагают