Больше всего проектов в Даниловском районе.

Больше всего проектов в Даниловском районе.Предложение новостроек в столице распределено крайне неравномерно. В одних локациях продажи ведутся в десятках жилых комплексов, в других – новых проектов нет вообще. В настоящее время новостроек нет в 23 из 125 районов городах.Больше всего новостроек – 21 ЖК – находится в районе Даниловский. Общий объем предложения здесь достигает 185 тыс. кв. м. В данной локации реализуются такие проекты, как комплексы "", "Парк Легенд", NOW, , Opus и другие. Средняя стоимость "квадрата" в новостройках составляет 477 тыс. рублей, однако при расчете учитывались и элитные проекты.Продаже еще в 13 ЖК ведутся в районе Раменки. Всего здесь представлено 2,2 тыс. лотов общей площадью 172 тыс. кв. м в составе таких проектов, как West Garden, "", "Событие", Hide,"и других. Средняя цена кв. м составляет 572 тыс. рублей.Почти 118 тыс. кв. м в составе 12 новостроек находится в продаже в районе Очаково-Матвеевское. Покупателям предлагается 2,8 тыс. лотов в составе следующих проектов: "", "Новое Очаково", "Большая Очаковская, 2", "" и т.д. Средняя цена "квадрата" – 331 тыс. рублей.