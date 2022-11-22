Нагрудные кресты того времени отличаются сложностью и декоративностью, меняясь от лаконичных к вычурному барокко.

В музей-заповедник «Александровская слобода» с реставрации вернулся редкий нательный крест сер. XVII в. (Россия).Нагрудные кресты того времени отличаются сложностью и декоративностью, меняясь от лаконичных к вычурному барокко. В наше время заполучить в коллекцию образец подобной формы – большая удача! У музейного экземпляра – шлемовидная форма, которая тогда только появляется. В центре – Голгофский крест с орудиями страстей и головой Адама, обрамленные в дуги-круг. Такое изображение символизирует евангельскую фразу о Христе: «Я свет всему миру...», а выпуклые шарики на дугах – четыре Евангелия. На обороте – молитва. Обычно там размещались тексты просительных молитв. В квадратных медальонах до сих пор видны остатки зеленой эмали («растительный» цвет – символ победы над смертью и Вечной Жизни, дарованной Спасителем). Сам крест – медный, литой.В начале года семейную реликвию, которая является по сути раритетом, подарил(!) музею наш земляк Андрей Сергеевич Процик. За три столетия крест почти утратил эмалевое покрытие, одна лопасть была отломана (хорошо, что не потерялась!). Кроме того, он подвергся сильнейшей коррозии, приобрел потертости и царапины.Возрождая предмет к жизни, художнику-реставратору высшей категории Виктору Юрьевичу Астафьеву пришлось изрядно потрудиться. На лицевой стороне еще оставались фрагменты эмали, очень важно было сохранить ее и защитную патину («налет» под коррозией), иначе в процессе реставрации были бы утрачены надписи и орнамент. Поэтому сначала В.Астафьев укрепил эмаль, а потом аккуратно расчистил крест от загрязнений и ржавчины. Работа тонкая, почти ювелирная, и велась она довольно долго под микроскопом с помощью медных стеков-иголочек. Напоследок вернулась на место лопасть.Теперь раритет займет достойное место в экспозиционном пространстве «Марфиных палат», рассказывающих об истории дворцовой вотчины в правление Романовых и пребывании в Слободе сестры Петра I царевны Марфы.