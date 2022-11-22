В подмосковном Клину произошел взрыв газа. Инцидент случился в пять часов утра, когда все жильцы были дома. В результате случившегося пострадали три человека: два взрослых и один ребенок, ..

В подмосковном Клину произошел взрыв газа. Инцидент случился в пять часов утра, когда все жильцы были дома. В результате случившегося пострадали три человека: два взрослых и один ребенок, сообщает .Отмечается, что инцидент произошел в частном доме. Полиция считает, что виной случившегося стало неосторожное обращение с газовым баллоном, это привело к взрыву газовоздушной смеси. Об этом пишет интернет-издание .Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту случившегося. По данным , дальнейшие действия будут совершаться на основе ее результатов.