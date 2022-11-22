По предварительной информации ГИБДД, сегодня, 22 ноября, в 8 ч. 45 мин. в г. Коврове у д. 61 по...

По предварительной информации ГИБДД, сегодня, 22 ноября, в 8 ч. 45 мин. в г. Коврове у д. 61 по ул. Абельмана водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны ул. Федорова в сторону ул. Володарского, совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.У ребенка диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушиб бедра.Фото: gorodkovrov.ru/