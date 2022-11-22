Комиссия приняла работу по реконструкции парка экскаваторостроителей в Коврове. Объект ремонтировали пять лет по программе «Комфортная городская среда».

Комиссия приняла работу по реконструкции парка экскаваторостроителей в Коврове. Объект ремонтировали пять лет по программе «Комфортная городская среда». На эти цели было выделено 60 миллионов рублей.В парке выкорчевали старые деревья и заменили их аллеями туй, каштанов и остролистных клёнов. Ландшафт дополнен кустами земляничного и махрового чубушника, барбариса, садовых гортензий и газонной травой.Кроме того, по периметру установлены лавочки, отремонтирован фонтан, заасфальтированы дорожки, обновлены сцена и входные группы. Для детей сделали площадку и роллердром, а для любителей спокойного отдыха оборудовали зону для игры в шахматы.«Недавно в парке экскаваторостроителей мы открыли экспозицию «Патриот». На обозрение выставлены современные и раритетные (времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) образцы бронетехники. Рядом - бюст конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову, который жил и трудился в городе воинской славы. Все это гармонично вписалось в ландшафт», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.