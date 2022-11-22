В Ковровском районе заживо сгорели два человека. Трагедия произошла в селе Великово. Вспыхнул частный жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 22 ноября,

В Ковровском районе заживо сгорели два человека. Трагедия произошла в селе Великово. Вспыхнул частный жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 22 ноября, около 5-ти часов утра. На борьбу с огнем выехали 13 человек на четырех спецмашинах. К приезду спасателей пламя уже поглотило 120 квадратных метров жилых и хозяйственных помещений.