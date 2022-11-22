В деревне Подуровка Курганской области 22 ноября в частном доме случился произошел пожар. Об инциденте сообщает . После осмотра места происшествия спасатели обнаружили три детских ..

В деревне Подуровка Курганской области 22 ноября в частном доме случился произошел пожар. Об инциденте сообщает . После осмотра места происшествия спасатели обнаружили три детских трупа.Также есть информация о двух пострадавших. По данным интернет-издания , мужчина госпитализировали.По предварительной версии следствия, пожар в доме начался из-за неисправности печи или электрооборудования. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает .