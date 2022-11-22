В Меленковском районе легковушка вылетела с трассы. Есть пострадавший. На 5 километре автодороги Меленки-Добрятино ВАЗ 99-й модели съехал в кювет и врезался в дерево. На этих кадрах видно, что

В Меленковском районе легковушка вылетела с трассы. Есть пострадавший. На 5 километре автодороги Меленки-Добрятино ВАЗ 99-й модели съехал в кювет и врезался в дерево. На этих кадрах видно, что передняя часть кузова машины сильно помята, выбито лобовое стекло. По информации дорожной полиции, авария произошла около трех часов утра 22 ноября. Олег Лапшин, зам. начальника отдела