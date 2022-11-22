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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2022-v-melenkovskom-rajone-legkovushka-sexala-v-kyuvet-i-vrezalas-v-derevo.html" target="_blank">В Меленковском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево</a> - В Меленковском районе легковушка вылетела с трассы. Есть пострадавший. На 5 километре автодороги Меленки-Добрятино ВАЗ 99-й модели съехал в кювет и врезался в дерево. На этих кадрах видно, что