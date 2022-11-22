"15 никогда" для использования в общении со слабым полом.
1. Никогда не говорите при женщинах, дескать, незаменимых у нас нет. В противном случае вам найдут замену, и при этом вам ничего не скажут.
2. Никогда не говорите женщине, как она хорошо сегодня выглядит по телефону.
3. Никогда не обманывайте женщин по мелочам. Берегите силы на главное.
4. Если у Вас есть что-нибудь лишнее, никогда не выбрасывайте. Подарите это женщине. Пусть сама выбрасывает.
5. Никогда не спрашивайте ее мнения по какому-либо вопросу. Все равно она его Вам выскажет. Причем не один раз, и причем всегда разные.
6. Старайтесь избегать неожиданностей, помните - лучший сюрприз для женщины это то, о чем Вы рассказали ей месяц назад, и напоминали после этого каждый день.
7.
еще анекдот!