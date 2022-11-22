В поселке Чулково Гороховецкого района провели работы по реконструкции сетей...

В поселке Чулково Гороховецкого района провели работы по реконструкции сетей водоснабжения.Водопровод в населенном пункте не обновляли почти 55 лет. И жители за решением вопроса обратились в общественную приемную партии "Единая Россия". Поселок вошел в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области». На условиях софинансирования областного и районного бюджетов на ремонтные работы было выделено более 22 миллионов рублей. На сегодняшний день в поселке заменили более 10 километров водопроводных линий.Дмитрий Наумов, исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Гороховецком районе:- Именно при поддержке и инициативе "Единой России" мы смогли, как администрация, попасть и войти в эту программу. На сегодняшний день в поселке Чулково заменено более десяти км водопроводных линий.Любовь Васина, жительница поселка Чулково:- Напор сейчас очень хороший. Котел работает безо всяких остановок. Я очень рада, что нам все заменили, я очень благодарна.