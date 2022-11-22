Через суд она добилась восстановления в должности и выплаты оклада за простой.

В Радужном судебные приставы взыскали с предприятия задолженность по зарплате в пользу незаконно уволенной сотрудницы. Ей выплатили более 70 тысяч рублей.Специалиста в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок сократили. Работодатель предложил ей список вакансий. Женщина согласилась на переход на одну из предложенных должностей, но организация отказалась переводить её на другое место работы.Жительница Владимирской области пошла в суд, который признал незаконным приказ о расторжении трудового договора. Для взыскания средств, положенных за вынужденный простой, материалы дела передали в ФССП.В результате работодатель восстановил гражданку в ранее занимаемой должности, выплатил причитающийся оклад и перечислил компенсацию морального вреда.