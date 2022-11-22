В ночь на 22 ноября в селе Великово Ковровского района загорелся частный жилой дом и...

В ночь на 22 ноября в селе Великово Ковровского района загорелся частный жилой дом и хозпостройки.К сожалению, в ходе тушения спасатели обнаружили тела погибших – 73-летнего мужчины и 71-летней женщины. По предварительной информации, они смогли проснуться от дыма, но покинуть горящий дом не успели, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. По версии дознавателей, к пожару привела неисправность электропроводки.По данному факту следователями следственного отдела по городу Ковров регионального СК России организована процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следком.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области