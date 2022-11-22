Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Судогодские недострои
Проблемные стройплощадки...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Судогодские недострои
Проблемные стройплощадки Судогодского района. Прокуратура выясняет причину задержек.
- Древокрады
Украли древесину, а по факту - обмундирование у мобилизованных. В Селивановском районе расследуют дело о хищении бревен почти на миллион рублей.
- Многоголосье тишины
Экскурсия по Питеру на языке жестов. Ковровские слабослышащие ребята приняли участие в проекте "Многоголосье тишины".