Смотрите в программе Вести-Владимир: - Судогодские недострои Проблемные стройплощадки...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Судогодские недостроиПроблемные стройплощадки Судогодского района. Прокуратура выясняет причину задержек.- ДревокрадыУкрали древесину, а по факту - обмундирование у мобилизованных. В Селивановском районе расследуют дело о хищении бревен почти на миллион рублей.- Многоголосье тишиныЭкскурсия по Питеру на языке жестов. Ковровские слабослышащие ребята приняли участие в проекте "Многоголосье тишины".