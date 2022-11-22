Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Снежный бой
На регион обрушилась...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Снежный бой
На регион обрушилась непогода, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Какие средства есть у областного центра?
- Древокрады
Украли древесину, а по факту обмундирование у мобилизованных. В Селивановском районе расследуют дело о хищении бревен почти на миллион рублей.
- Последняя полынья
Пруды и озёра покрываются льдом. А что с птицами, которые остались на них зимовать? Нужна ли им помощь?