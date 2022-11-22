Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Снежный бой На регион обрушилась...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Снежный бойНа регион обрушилась непогода, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Какие средства есть у областного центра?- ДревокрадыУкрали древесину, а по факту обмундирование у мобилизованных. В Селивановском районе расследуют дело о хищении бревен почти на миллион рублей.- Последняя полыньяПруды и озёра покрываются льдом. А что с птицами, которые остались на них зимовать? Нужна ли им помощь?