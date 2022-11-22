Владимирская епархия выступила против проведения частными гидами экскурсий в храмах и монастырях....

Владимирская епархия выступила против проведения частными гидами экскурсий в храмах и монастырях. Они сослались на непрофессиональное поведение экскурсоводов, сообщили "Аргументы и факты".Теперь частникам сначала придется пройти специальные обучающие курсы, а затем провести для комиссии пробную экскурсию. После её оценки в епархии решат, можно ли гиду продолжить индивидуальную деятельность. Специалистов паломнической службы ограничения не коснутся.