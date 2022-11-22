Непогода с мокрым снегом сменится похолоданием, но ближе к концу недели. Во вторник Управление гражданской защиты города Владимира предупредило жителей о неблагоприятных погодных

Непогода с мокрым снегом сменится похолоданием, но ближе к концу недели. Во вторник Управление гражданской защиты города Владимира предупредило жителей о неблагоприятных погодных явлениях. Из-за мокрого снега, ветра и гололёда по всей области прогнозируются аварии на дорогах, перебои с электричеством, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушение слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев. Владимир Малороссиянцев,