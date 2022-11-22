Благодаря оперативной работе в регионе было ликвидировано 169 очагов огня.

На недавней пресс-конференции глава Рослесхоза Иван Советников озвучил аналитику по ситуации с лесными пожарами на территории страны. Согласно данным, Владимирская область стала третьей в топ-5 субъектов, которые успешно тушили возгорания в первые сутки их возникновения. Благодаря оперативной работе в регионе было ликвидировано 169 очагов огня.С 1 января по 15 января этого года площадь возгораний в России составила 3,5 миллионов гектаров, в 2021 году - 10,1 миллионов гектаров. В прошлом году число пожаров составило 15 100, а в 2022 - уже 12 500. На борьбу с лесными пожарами из федерального бюджета было выделено 14,2 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году.Во многом положительные изменения были обусловлены решениями правительства. За последние два года в России закупили более 14 600 единиц лесопожарной техники, из них 2 613 машин направлено в Центральный Федеральный округ, куда входит наша область. Для повышения результативности увеличено на 1 000 часов время авиамониторинга территорий, а штат лесных пожарных пополнился 3 286 сотрудниками.Свою роль сыграло изменение законодательства. В 2022 году за нарушение пожарной безопасности в лесах были увеличены штрафы, обновлены правила тушения лесных пожаров, упрощено введение режима ЧС для привлечения дополнительных сил в регион. Все это позволило значительно улучшить ситуацию даже в традиционно «огнеопасных» районах.Реализация подготовки к пожароопасному сезону-2023 уже начата. Одна из актуальных мер - закрепление ответственных лиц на разных этапах борьбы с огнем. Увеличится и число проверок готовности регионов к периоду лесных пожаров. Все данные по природных очагам возгораний будут вноситься в единую систему учета МЧС РФ и Рослесхоза, что поможет ведомствам вести актуальный электронный сводный план тушения. Авиаспециалисты - летчики и диспетчеры – пройдут специализированное обучение для повышения профнавыков.Что же касается рядовых жителей регионов, то им в индивидуальном порядке будут приходить сообщения, касающиеся запретов на посещение лесов и начале пожароопасного периода. Рассылкой предупреждений займется портал Госуслуг.