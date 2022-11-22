Во Владимире прокуратура пытается восстановить права пенсионера на получение дорогостоящего лекарства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Заявитель является инвалидом и

Во Владимире прокуратура пытается восстановить права пенсионера на получение дорогостоящего лекарства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Заявитель является инвалидом и страдает системным хроническим тяжелым заболеванием кожи. Пенсионер не был обеспечен жизненно важным лекарством «Апремиласт»., которое назначили в больнице. В 2021 году городской больницей направлена заявка в департамент здравоохранения об обеспечение пациента «Апремиластом». Лекарство выдавали пенсионеру