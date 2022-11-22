С собой владимирцы привезли медикаменты и необходимое оборудование. Врачи живут в медучреждении. До передовой - пара десятков километров.

«Первый канал» снял о владимирских медиках-волонтёрах, которые лечат пациентов в подшефном Докучаевске. В местной больнице наблюдается острая нехватка специалистов.В репортаже травматолог Александр Митин и врач-хирург скорой медицинской помощи Дмитрий Смирнов рассказывают о спасении жизней бойцов и мирного населения, в том числе при помощи магнита для удаления осколков.«Сколько длится смена? Она не прекращается. Больница работает в режиме военного госпиталя. Большинство пациентов поступает с минно-взрывными ранениями», - поясняют они.В составе бригады есть и средний медперсонал. Медсестра-анестезист Татьяна Дзус подчёркивает, что, работая в ДНР, понимает почему здесь медики нужны больше, чем дома.С собой владимирцы привезли медикаменты и необходимое оборудование. Врачи живут в медучреждении. До передовой - пара десятков километров.«Они пример для всей России. Спасибо вам за неравнодушие и мужество. Гордимся вами», - подчеркнул Александр Авдеев, комментируя видео.