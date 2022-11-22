Трое школьников из Владимира прошли в полуфинал гуманитарной телевизионной олимпиады для...

Трое школьников из Владимира прошли в полуфинал гуманитарной телевизионной олимпиады для старшеклассников «Умники и умницы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.По итогам игр в полуфинал сезона вышли ученики владимирской гимназии №23 Владислав Батов и Роман Петров, а также Владислав Парфенов из гимназии №35.Съёмка полуфинала пройдёт в Москве в феврале 2023 года.Фото пресс-службы горадминистрации