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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2022-vladimirskie-shkoly-i-detskie-sady-vklyuchili-v-reestr-vserossijskaya-kniga-pochyota.html" target="_blank">Владимирские школы и детские сады включили в реестр «Всероссийская Книга Почёта»</a> - Во Владимире 15 образовательных организаций вошли в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2022 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В реестр 2022 года вошли лицей №14,