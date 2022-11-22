Во Владимире 15 образовательных организаций вошли в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2022 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В реестр 2022 года вошли лицей №14,
Во Владимире 15 образовательных организаций вошли в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2022 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В реестр 2022 года вошли лицей №14, гимназия №23, Промышленно-коммерческий лицей, школы №№ 29 и 36, станция юных натуралистов «Патриарший сад», детские сады №№ 7, 13, 45, 48, 62, 66, 68, 101, 112. Данная база формируется