Причина - истечение срока давности.

Во Владимире суд отменил штраф по делу о дискредитации СВО на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Судья рассмотрел жалобу на решение Октябрьского райсуда Владимира, оштрафовавшего общественника Артема Чернея на 30 тысяч рублей. Санкция наложена за пацифистский пост в соцсетях, в котором власти усмотрели дискредитацию ВС РФ.Запись была опубликована ещё весной, но дело передали в суд только по осени. В связи с истечением сроков давности постановление Октябрьского суда отменили.Добавим, что всего во Владимирской области по статье о дискредитации армии оштрафовано более 10 человек.