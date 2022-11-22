Лишь меры прокурорского реагирования позволили ускорить строительно-монтажные работы и устранение недостатков.

Во Владимире 110 дольщиков получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Компания «Дельта М» больше пяти лет строила многоквартирный дом на улице Всесвятской, в который вложились более 100 горожан. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно продлевались. Прокуроры взяли достройку многоэтажки на контроль. Они внесли застройщику три представления. Меры прокурорского реагирования позволили ускорить строительно-монтажные работы и устранение недостатков.Сейчас дом введён в эксплуатацию. Разрешение подписано мэрией. Новосёлы получили ключи от своей недвижимости.