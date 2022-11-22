Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Во Владимире директор «управляшки» похитил почти миллион рублей, но так и не сел за решётку. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.Руководитель ООО «ЖЭУ» В.И. Казаков, используя служебное положение, с 2017 по 2019 годы, присвоил 967 тысяч рублей за фактически невыполненные управляющей компанией работы. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.«Подсудимый вину не признал. Обвиняемый признан виновным по ч.3 ст.160 УК РФ. Ему назначено три года условно с лишением права заниматься оказанием услуг по управлению и обслуживанию домов на срок 2,5 года», - уточили в суде.Бывший директор должен вернуть владимирцам более 800 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.