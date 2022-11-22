Фестиваль самобытный керамики Localceramicsfest состоится во Владимире в эти выходные, 26 и 27 ноября. В ходе мероприятия в 14:00 выступит Александр Васильев (I-AMNESS) – опытный путешественник и

Фестиваль самобытный керамики Localceramicsfest состоится во Владимире в эти выходные, 26 и 27 ноября. В ходе мероприятия в 14:00 выступит Александр Васильев (I-AMNESS) – опытный путешественник и профессиональный музыкант. В его репертуар войдут такие песни как Jazz, Acoustic Guitar, World Fusion, Ethnic, Celtic, Medicine Music, Sound Healing Посуда ручной работы, интерьерная керамика, керамика свободной формы,