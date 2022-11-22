В выходные 26-27 ноября во Владимире пройдет предновогодний фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки. В ожидании праздника». 130 мастеров из центральных областей России представят свои

В выходные 26-27 ноября во Владимире пройдет предновогодний фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки. В ожидании праздника». 130 мастеров из центральных областей России представят свои работы. На мероприятии будут представлены как современные направления творчества, так и традиционные ремесла нашей страны: «ткачество, лоскутное шитье, вышивка, народная кукла, резьба и роспись по дереву, гончарное и кузнечное ремесла, плетение