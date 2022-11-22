11 августа около 6 часов 30 минут он на автомобиле «DAF XF» с полуприцепом «KRONE SDP 27» двигался...

11 августа около 6 часов 30 минут он на автомобиле «DAF XF» с полуприцепом «KRONE SDP 27» двигался по автодороге Р-132 «Золотое кольцо».В районе дома № 131-в по улице Ноябрьская не справился с управлением и совершил столкновение с останавливающимся перед светофором автомобилем «KIO К 2500» и уже стоящим автомобилем «LADA VESTA». В результате пассажирка «LADA VESTA» скончалась на месте ДТП, сообщила облпрокуратура.Подсудимый вину признал полностью. И получил 1 год 6 месяцев колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото https: //www.pxfuel.com