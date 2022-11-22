С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177399 владимирцев.

Во Владимирской области 22 ноября выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, по 3 - в Петушинском и Киржачском, по 2 - в Юрьев-Польском, Гороховецком и Камешковском, по 1 - в Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Суздальском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177399 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49277 заболевших во Владимире, 20952 - в Ковровском районе и 19183 - в округе Муром.